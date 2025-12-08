سلوت: صلاح كان مهذبا معنا وأبلغته رسالة واحدة

أكد آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه تفاجأ بتصريحات محمد صلاح، نجم الريدز، عقب مباراة ليدز يونايتد، مشيرًا إلى أن الدولي المصري كان مهذبًا مع الجهاز الفني بالكامل، لكنه فوجئ بتصريحاته، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين صلاح لم تنهار.

ورد سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على تصريحات صلاح التي ألمح فيها إلى أن هناك من يعاديه في ليفربول، موضحًا: "الشخص الوحيد القادر على الإجابة عن ذلك هو محمد صلاح نفسه، يمكنني التخمين، لكن لا أعتقد أن الوقت مناسب لذلك في هذه المرحلة".

وأضاف سلوت: "من الصعب عليّ تحديد من يقصده في تلك الحالة، بصراحة".

وعن ما إذا كان تحدث مع صلاح بعد الأزمة الأخيرة، أجاب سلوت: "لقد أبلغناه بأنه لن يسافر معنا، وهذه هي الرسالة الوحيدة التي وصلته منا، قبل يوم السبت، تحدثنا كثيرًا بيننا، أحيانًا لفترات طويلة وأحيانًا قصيرة".

وأجاب المدرب الهولندي بحسم عن سؤال ما إذا كانت العلاقة بينه وبين صلاح قد انهارت، قائلًا: "هذا ليس شعوري، لكن لديه الحق في أن يشعر بما يشعر به، لم أشعر بذلك على الإطلاق حتى مساء السبت بالتأكيد".

وتابع: "عادةً عندما لا ألعب لاعبًا، لا يعجبهم ذلك كثيرًا بشأن المدرب، لكنه كان محترمًا جدًا مع أعضاء الجهاز الفني وزملائه، وتدرب بجد، لذا كانت تصريحاته مفاجئة بعض الشيء بالنسبة لي".

وأوضح سلوت: "لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها، ورد فعلي على ذلك واضح أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود معنا في مباراة إنتر ميلان".

واستبعد سلوت محمد صلاح من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان على خلفية تصريحاته الأخيرة عقب مباراة ليدز يونايتد، والتي أشار فيها إلى عدم رغبة شخص في وجوده في ليفربول، وأنه تلقى وعودًا من إدارة الريدز على مدار الفترة الماضية لكنها لم تُنفذ، ملمحًا إلى إمكانية رحيله عن قلعة آنفيلد عقب مواجهة برايتون في البريميرليج.