وزير النقل التركي: ندعم كل خطوة لإعادة إعمار سوريا

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تواصل دعم كل خطوة تسهم في إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ "عيد التحرير" في سوريا.

وجدد أورال أوغلو تأكيده على أن تركيا تقف إلى جانب النضال من أجل الحرية والسلام والكرامة الإنسانية.

واستذكر بالرحمة "المدنيين الأبرياء والشهداء الأبطال الذين فقدوا أرواحهم في هجمات النظام المخلوع والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف الوزير التركي: "نواصل دعم كل خطوة تسهم في استقرار وسلام وإعادة إعمار سوريا".

ومنذ أيام، يحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في محافظة حلب (شمال)، قبل أن يتمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق بعد 11 يوما.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 يمثل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة الـ14.