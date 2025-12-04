العقوبات ضد روسيا تقترب من 31 ألفا والولايات المتحدة تتصدر القائمة

تشير حسابات بالاستناد إلى بيانات مفتوحة والمنصة التحليلية المستقلة "كاستيلوم" إلى أن إجمالي العقوبات غير التجارية الأحادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 يقترب من 31 ألف عقوبة.



وحتى تاريخ 3 ديسمبر 2025، فرضت دول ومنظمات دولية على روسيا أكثر من 30700 عقوبة غير تجارية، علما أن هذه الإحصائية لا تشمل العقوبات المفروضة على تجارة سلع محددة. وتشكل العقوبات التي فُرضت منذ نهاية فبراير 2022 ما يزيد قليلا عن 92% من هذا العدد الإجمالي.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة من حيث عدد العقوبات المفروضة، حيث تمثل إجراءاتها 24.1% من الإجمالي العالمي، بما يعادل 7420 عقوبة. وتحل كندا في المركز الثاني بنسبة 12.9% (3980 عقوبة)، تليها سويسرا بنسبة 11.8% (3615 عقوبة).

ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الرابعة بإجمالي 3141 عقوبة (10.2% من الإجمالي) حتى حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وتأتي بعده النرويج بـ 2838 عقوبة (9.2%)، ثم آيسلندا بـ 2482 عقوبة (8.1%)، حيث تتبع هاتان الدولتان سويسرا في تكرار بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضا بريطانيا بـ 2204 عقوبة (7.2%)، ونيوزيلندا بـ 1896 عقوبة (6.2%)، وأستراليا بحوالي 1694 قيدا (5.5%)، واليابان بـ 1441 عقوبة (4.7%).



وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو من هذا العام، الرابع من ديسمبر يوما دوليا لمكافحة العقوبات الأحادية الجانب.

وتنص الوثيقة الصادرة عن المنظمة الدولية على الدعوة للامتناع عن أي إجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية لا تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعيق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل.

وأكدت روسيا مرارا قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تزداد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة والاعتراف بفشل عقوباته المفروضة على روسيا. وأعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب يتلخص بتحطيم حياة ملايين البشر.