سيارتو: سنطعن أمام القضاء في حظر الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي

وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها "دكتاتورية بروكسل" وخيانة قانونية.





وقال سيارتو، في تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية:

"وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداء من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027. وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي".

وأضاف الوزير أن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ"تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء".

وتابع سيارتو على أن: "سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية. فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى ’الأغلبية المؤهلة‘، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني".