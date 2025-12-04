قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي

قال كريستوف وانر، مراسل قناة دي فيلت التلفزيونية الألمانية في كييف، تعليقا على لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي الثلاثاء، إن واشنطن لم تعد ترغب في تمويل أوكرانيا.



وفي إجابته عن سؤال خلال لقاء تلفزيوني في كييف، حول مشاكل أوكرانيا بعد الاجتماع بين ويتكوف وبوتين، أكد وانر أن كييف اصطدمت بقطع التمويل الأمريكي.



وأضاف: "ميزانية أوكرانيا للعام المقبل غير جاهزة على الإطلاق؛ إذ تعاني من عجز يُقارب 120 مليار دولار، وسيتعين على الأوروبيين توفير هذه الأموال. وإلا، فلن يُساعدها أحد، لأن الأمريكيين أوضحوا أمس أنهم لا يريدون تحمّل هذه التكاليف".

ووفقا له، إذا لم يتم توفير هذا المال فستواجه الحكومة الأوكرانية انهيارا حقيقيا، ما يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لكييف.

وقال: "هذا مبلغ كبير، بل ضخم جدا. وإذا لم يُجمع هذا المال، فسينهار كل شيء هنا (في أوكرانيا)".



يوم الثلاثاء الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في اجتماع دام قرابة خمس ساعات في الكرملين.

وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ،الاجتماع بأنه مفيد وبناء. وأوضح أن الطرفين ناقشا جوهر مقترحات السلام الأمريكية في أوكرانيا، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط بعد.

كما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج الاجتماع. ووفقا للزعيم الأمريكي، أعرب ويتكوف وكوشنر، عقب المحادثات، عن ثقتهما في رغبة موسكو في إنهاء الحرب.