الرئيس الفنزويلي: أجريت محادثة ودية مع ترامب مبنية على الاحترام المتبادل

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فجر الخميس، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الأزمة الحادة بين واشنطن وكاراكاس.



وقال الرئيس الفنزويلي، عبر التلفزيون الرسمي، إن المحادثة قبل نحو عشرة أيام كانت ودية ومبنية على الاحترام المتبادل.

وأفاد نيكولاس مادورو: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.. ويمكنني القول إن المحادثة جرت بنبرة محترمة، بل ويمكنني القول إنها كانت ودية".

وأشار مادورو في كلمته إلى أن المحادثة فرصة محتملة للدبلوماسية.

وذكرت "رويترز" يوم الاثنين نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على المكالمة، أن مادورو أبلغ ترامب أنه مستعد لمغادرة فنزويلا إذا حصل هو وعائلته على عفو قانوني كامل، بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء قضية رئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وتأتي هذه الدعوة بعد أشهر من الضغوط الأمريكية على فنزويلا، بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة، وتهديدات بعمل عسكري، وتصنيف كارتل "دي لوس سولس" كجماعة إرهابية أجنبية.

إلى ذلك، قالت شبكة "CBS" إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين قدمت، الأربعاء، مشروع قرار من شأنه منع العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا دون موافقة الكونغرس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملة برية ستبدأ قريبا.

ويدرس ترامب خيارات عديدة منها شن هجوم على الأراضي الفنزويلية، في إطار حملة تصفها إدارته بأنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات غير المشروعة التي أودت بحياة أمريكيين، ونفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات غير المشروعة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مرارا وتكرارا خلال اليومين الماضيين إن الهجوم البري سيبدأ "قريبا جدا".

وردا على تعليقاته، قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تيم كين من فرجينيا، وتشاك شومر من نيويورك، وآدم شيف من كاليفورنيا، والسيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي، إنهم قدموا مشروع قرارهم بشأن صلاحيات الحرب.

وأوضح المشرعون الذين حاولوا مرارا وتكرارا كبح عدوان ترامب على فنزويلا، يوم الثلاثاء، إنهم سيقدمون قرارا جديدا لإجبار الكونغرس على التصويت على هذه القضية إذا شنت الإدارة هجوما، لكنهم قالوا يوم الأربعاء إن تعليقات ترامب دفعتهم إلى المضي قدما.

وقال شيف في بيان "إننا ننجر إلى حرب مع فنزويلا دون أساس قانوني أو تفويض من الكونغرس، ويجب على مجلس الشيوخ أن يكون مستعدا لوقف حرب غير قانونية من شأنها أن تعرض آلاف من أفراد الخدمة الأمريكية للخطر دون داع".

وبموجب قواعد مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن قرار سلطات الحرب يحظى بامتياز، وهو ما يعني أنه يجب طرحه للتصويت في غضون أيام.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت ما لا يقل عن 21 ضربة على قوارب مزعومة لنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ أوائل سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل، في الوقت الذي يصعد فيه ترامب تعزيزاته العسكرية ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.