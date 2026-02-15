 سوريا وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 9:09 م القاهرة
سوريا وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات

دمشق/أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 8:51 م

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وزير الدولة الروسي ديمتري زفيريف ونائب وزير النقل الروسي لشئون التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيات.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي، الذي أُقيم في مدينة إسطنبول غربي تركيا، وفقا لتلفزيون سوريا.

وأوضحت وزارة النقل السورية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد أن الوزير بدر تسلم خلال اللقاء دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الأول للنقل واللوجستيات المقرر عقده في سان بطرسبرج بروسيا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و3 أبريل 2026.

