التعليم تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.

يذكر أن نيابة المنتزة ثان تباشر في الإسكندرية التحقيق في اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بالتعدي جنسيا على طلاب بمرحلة رياض الأطفال داخل حديقة المدرسة، والنيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مدرسة الإسكندرية للغات قد شهدت واقعة قيام عامل في المدرسة بالتعدي على عدد من الطلاب جنسيا، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأصدرت إدارة المدرسة بيانا يؤكد إيقاف العامل المعني عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات، والتعاون مع سلطات التحقيق، وتمكين الجهات المُختصة من أداء عملها في إطار القانون وصولاً للحقائق الكاملة دون استباق للنتائج.