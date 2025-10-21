أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أن "ما جرى في غزة إبادة جماعية".

ونقلت قناة "الجزيرة" الاخبارية عن الأمير تميم قوله خلال افتتاح مجلس الشورى اليوم :"نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة" ، وأدان "الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار".

وطالب المجتمع الدولي بـ "توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة" ، معربا عن أسفه أن "تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين".

وأعرب عن إدانته "مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة ومساعي تهويد الحرم القدسي" ، مشيرا إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط".

وأضاف :"نقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني ما عزز مكانة قطر ومناعتها" ، مشيرا إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل ، مؤكدا أن "قطر خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة".

واعتبر أمير قطر أن "العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به".