أوروجواي والأرجنتين تصادقان على اتفاقية التجارة بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي

صادقت أوروجواي والأرجنتين على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي.

وأقر برلمان الأرجنتين التشريع اللازم اليوم الخميس، بعد وقت قصير من مصادقة برلمان مونتيفيديو.

ومن المنتظر صدور قرار من المفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ الاتفاقية بشكل مؤقت قبل الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي.

وتؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاقية، لكن البرلمان الأوروبي صوت في صالح إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية للموافقة عليها في يناير قبل إجراء التصويت النهائي عليها.

ويدفع المعارضون بأنه تمت صياغتها بطريقة لا تتطلب تمرير اتفاقيات التجارة الحرة بتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهناك أيضًا مخاوف من أن معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمستهلك والبيئة ورعاية الحيوان قد تتأثر ولكن المفوضية ترفض ذلك.

وتم توقيع اتفاقية ميركوسور في باراجواي في مطلع العام بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة يقدر عدد سكانها بأكثر من 700 مليون نسمة.

وأعرب المزارعون الأوروبيون عن مخاوفهم من أن احتمالية تهديد المنافسة من دول ميركوسور لوجودهم. وأدى هذا إلى إضافة بنود وقائية تتعلق بالواردات الزراعية.

ويخشى علماء البيئة من أن زيادة الطلب الأوروبي على المنتجات الزراعية من ميركوسور قد تؤدي إلى المزيد من إزالة الغابات في أمريكا الجنوبية.