هنأ الإعلامي عمرو أديب، المنتخب المغربي للشباب بعد فوزه بكأس العالم، معتبرًا هذا الإنجاز يقدم درسًا للمنتخب المصري الأول وجهازه الأول مفاده: "لا يجب التفكير في التمثيل المُشرّف".

وأضاف في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن ما وصلت له المغرب هو نتاج سنوات من العمل في صمت، والمحاولة والتخطيط.

وتابع: "يُقال إن مدرب المنتخب المصري للشباب قيل له (كده اتعشت) بسبب وصوله لكأس العالم"؛ في إشارة لتصريحات الكابتن أسامة نبيه؛ المدير الفني لمنتخب الشباب.

ووجه رسالة للمنتخب الأول قائلا: "اتقال لمنتخبنا اتعشت، واتقال لمنتخب المغرب روحوا هاتوا الكاس، واليوم الشباب وضعوا على عاتق المنتخب الأول مسئولية كبيرة.. كده متعشتش عندنا".

وطالب "أديب" المنتخب المصري بعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف في مونديال 2026، مناشدا الجميع بإجراء مباريات تحضيرية والاستعداد جيدًا للبطولة.

واستكمل: "أنا مش عاوز تمثيل مشرف.. يولع التمثيل المشرف، إحنا عندنا لاعبين كبار، وعاوزين نعمل حاجة في المونديال.. آن لهذا الجيل أن يسعد المواطن المصري.



توج المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، صباح الاثنين، بعدما سجل ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 2-صفر على الأرجنتين في النهائي.

ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي وكذلك الإنجاز الأول في تاريخ المشاركات العربية في بطولات كرة القدم المختلفة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009.



