 الزمالك يفوز على الزهور في دوري الكرة الطائرة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 2:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يفوز على الزهور في دوري الكرة الطائرة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 1:21 ص

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الزهور بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الزهور، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

  • الشوط الأول: 25 - 22 لصالح الزهور

  • الشوط الثاني: 25 - 22 لصالح الزمالك

  • الشوط الثالث: 25 - 19 لصالح الزمالك

  • الشوط الرابع: 25 - 20 لصالح الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة، إلى جانب فرق القناة والزهور ووادي دجلة واتحاد الشرطة والعبور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك