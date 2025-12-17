أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه

تحدث الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم «الست»، عن الجدل المثار حول العمل، مؤكدًا أن الفيلم لا يحمل أي إساءة لكوكب الشرق أم كلثوم، بل يسعى إلى تقديمها بصورة إنسانية حقيقية.

ورد «مراد» خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أمس الثلاثاء، عن انتقاد الفنان محمد صبحي بأن هناك تركيز على بعض الجوانب السلبية في شخصية أم كلثوم، والتلميح إلى صفة البخل قائلاً: «أنا واثق لو شاف الفيلم هيدرك إن ده مش حقيقي، ومفيش في الفيلم أي حاجة ضد أم كلثوم، بالعكس إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم، وده شيء إحنا مطالبين بيه».

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نظرة العديد من الناس المقدسة للشخصيات العامة دون محاولة فهمهم كبشر، مضيفًا: «لما نشوفها إنسانة تنكسر وتقع وتقوم هنحبها أكتر، في الآخر إحنا بشر وأم كلثوم بشر، وجمالها إنها إنسانة عادية من غير تكلف».

وأوضح أن «الست» عمل درامي يحتمل الخيال، ولم يتم فيه تشويه أي وقائع، لافتًا إلى أن أنسنة الشخصية سر الفيلم، مؤكدًا تأثره الشخصي بالعمل: «أنا بعيط كل ما أتفرج على الفيلم.. وأسرتي بتحبه جدًا».

ودعا الجمهور إلى مشاهدة الفيلم قبل إصدار الأحكام المسبقة، قائلًا: «اتفرجوا على الفيلم ومتحكموش قبل ما تشوفوه، وحاولوا تنبسطوا، لأن معمول فيه مجهود كبير، وإحنا بنحب أم كلثوم وبنغير عليها أكتر من أي حد».

وعن الجدل المثار، أكد أنه لم يتخيل أن يصل إلى هذا الحجم، موضحًا: «شايف إن الجدل في مصلحة أن الناس تبقى عايزة تشوف الفيلم»، مشددًا على أنه لا يغضب من أي شخص لا يعجبه العمل، معتبرًا أن ما يقدمه هو فن في النهاية.

وعلى صعيد آخر، كشف أحمد مراد عن تحضيره للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، مؤكدًا مشاركة الفنان كريم عبد العزيز في العمل، كما عبّر عن فلسفته في الكتابة قائلًا: «أنا عنيد.. وبحب لما أكتب حاجة أكتب اللي أنا عايز أكتبه.. واللي يخاف ميكتبش خالص»، مشيرًا إلى رغبته في كتابة سيرة ذاتية لطه حسين، واصفًا إياه بأنه شخصية عظيمة ذات رحلة حياة ثرية.

وكان الفنان محمد صبحي أوضح تصريحاته الأخيرة عن فيلم «الست»: «ليس صناع الفيلم كفنانين هم من صنعوا المؤامرة، ولكن كل المصريين الغيورين على وطنهم يعرفون من المقصود، ونحن لآخر نفس سندافع عن ريادة وطننا وحضارتنا، ولن نهدم وطن أو حضارة غيرنا».