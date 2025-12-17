«كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، المعروفة بـ«الأوسكار»، عن اختيار الفيلم الفرنسي «It Was Just an Accident – كان مجرد حادث» للمخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، ضمن ترشيحات القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي.

وتضم هذه القائمة 15 فيلمًا دوليًا، من بينها أربعة أفلام من دول عربية هي: الأردن، وفلسطين، والعراق، وتونس.

تدور أحداث فيلم «كان مجرد حادث» حول مجموعة من الأشخاص يشتبهون في أن رجلًا ما هو السجّان الذي قام بتعذيبهم خلال فترة اعتقالهم في أحد السجون الإيرانية. ويقعون في حيرة أخلاقية بشأن الفعل الأمثل الذي يجب اتخاذه حياله: هل يقتلونه انتقامًا لما تعرضوا له، أم يتركونه؟

وقد نال الفيلم عدة جوائز عالمية، أبرزها جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب عدد من الجوائز في مهرجان جوثام السينمائي الدولي وغيرها.

وتكمن أهمية الفيلم في كونه يعكس استكمالًا لرؤية المخرج الإيراني جعفر بناهي حول النظام الاجتماعي في إيران، وامتدادًا لأفلامه التي تحمل طابعًا نقديًا وثوريًا تجاه النظام الإيراني. وبسبب هذه المواقف، أمضى بناهي سنوات تحت الإقامة الجبرية في إيران، قبل أن يغادرها، ثم أعلن مؤخرًا عودته إليها رغم صدور حكم قضائي بسجنه.