تباشر النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التحقيق في وصول طفل عمره 9 سنوات، أحمد - ح - ع، جثة هامدة إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وبه آثار تعذيب وضرب.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بوصول الطفل المتوفى، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يقيم بقرية أسطال، وأن والده، ويدعى حسين علي، كان على خلافات أسرية حادة مع زوجته، التي كانت قد غادرت منزل الزوجية ورفضت العودة على خلفية تلك الخلافات.

وأشارت التحريات الأولية لمباحث المركز، التي أجريت تحت إشراف العميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز سمالوط غرب، والنقيبان محمد أبو ضيف ومحمد قاسم، إلى أن الأب اعتدى على نجله بالضرب أثناء وجوده بالمنزل، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وعقب الواقعة، ألقت قوات الأمن القبض على الأب المتهم، وتم التحفظ عليه داخل مركز شرطة سمالوط غرب تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة تفاصيل الواقعة.