سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، التهم الموجهة إليه في القضية التي بدأت المحكمة الأمريكية في نيويورك، والتي تتضمن "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، عُقدت جلسة المحكمة الأولى لمادورو وزوجته سيليا فلوريس بمنطقة مانهاتن في نيويورك عقب يومين على اعتقاله من بلاده في هجوم عسكري أمريكي السبت الماضي.

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي الفيدرالي الأمريكي ألفين هيلرشتاين، قال مادورو الذي قدّم نفسه على أنه رئيس فنزويلا، إنه اختُطف من منزله في العاصمة كراكاس ونُقل إلى الولايات المتحدة.

وذكر أنه للمرة الأولى يرى لائحة الاتهام الموجهة ضده، وأنه يرغب في قراءتها بنفسه، مؤكدا أنه لا يملك معلومات عن حقوقه.

وأضاف مادورو: "أنا بريء. لست مذنبا بأي مما ورد هنا".

من جانبه، قال القاضي هيلرشتاين إن "المحاكمة ستكون عادلة"، ثم تلا لائحة الاتهام الموجهة إلى مادورو.

كما رفضت زوجته سيليا فلوريس التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها "بريئة تماما".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".

ومع انتهاء الجلسة الأولى أُعلن عن موعد الجلسة الثانية لمادورو التي ستُعقد في 17 مارس عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

ويمثّل مادورو أمام المحكمة المحامي باري بولاك، وهو محامي جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو منها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات" و"التعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".