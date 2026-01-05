محمد صلاح يسجل رقمًا استثنائيًا بهدفه أمام بنين

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص منتخب مصر، بعدما سجل الهدف الثالث للفراعنة في شباك بنين، مساء الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح قائد المنتخب المصري في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 123، بعدما تلقى تمريرة متقنة وضعته منفردًا بالمرمى من منتصف الملعب، ليسدد الكرة بلمسة رائعة من خارج القدم داخل الشباك.

وبهذا الهدف، يحقق محمد صلاح رقمًا استثنائيًا، إذ يسجل للمرة الأولى ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ورفع محمد صلاح إجمالي عدد أهدافه في أمم أفريقيا لـ10 أخبار.

وكان ياسر إبراهيم قد أضاف الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 98 من الشوط الإضافي الأول، برأسية ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك، فيما افتتح مروان عطية التسجيل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان منتخب بنين قد أدرك التعادل في الدقيقة 83، إثر كرة عرضية أخطأ محمد الشناوي في التعامل معها لتسكن الشباك.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، والتعادل السلبي أمام أنجولا.

في المقابل، تأهل منتخب بنين ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، بعدما حل ثالثًا في المجموعة الرابعة، محققًا فوزًا وحيدًا على بوتسوانا، مقابل خسارتين أمام منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وبنين إلى دور الثمانية، حيث يترقب مواجهة الفائز من لقاء كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو.