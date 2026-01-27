اتحاد نقابات العمال: مشروع قانون خاص للعمالة المنزلية خلال أسابيع قليلة

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد لم يشمل العمالة المنزلية نظرًا لطبيعة العمل داخل المنازل، معربًا عن تطلع الدولة لإصدار قانون خاص بهذه الفئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع سيوفر الضوابط اللازمة لتحديد ساعات العمل وحماية الأجور، مع الحفاظ على خصوصية الأسر.

وشدد البدوي، على أهمية هذا الأمر للعمل على تحسين علاقات العمل وتوفير حماية وظيفية لمثل هذه الفئة التي كانت على مدار السنوات الماضية محرومة من أي تشريع يكفل حقوقها.

وأشار مجدي البدوي إلى أهمية الاستفادة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزارة العمل المصرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الاطلاع على التجارب الدولية والأنماط الوظيفية الحديثة.

وذكر أن مصر تعمل على تجهيز عدد كبير من العمالة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان تطوير الكفاءات المصرية بما يتناسب مع الصناعات والمهن الحديثة في الداخل والخارج.