الصليب الأحمر: فرقنا لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، أن فرقها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وقالت اللجنة في بيان إنها لم تحصل على الموافقة للوصول إلى المعتقلين خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم والسماح لها بأداء مهامها الإنسانية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة في بيانها أهمية ضمان المعاملة الإنسانية للمعتقلين وتوفير ظروف احتجاز لائقة إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وأشارت اللجنة، إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تعيش حالة من القلق الشديد بانتظار أي معلومات تتعلق بأوضاع ذويها المعتقلين.

وأضاف البيان أن اللجنة تواصل حوارها مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف الزيارات لجميع المعتقلين الفلسطينيين، دون الإشارة إلى موعد محدد لتحقيق ذلك.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن ما ورد في بيان اللجنة.

وفي سياق متصل، أفادت اللجنة الدولية بأنها سهلت اليوم نقل 10 معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة إلى مستشفى الأقصى في وسط القطاع، كما ساعدت في تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ولم شملهم.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 معتقل من بينهم 49 أسيرة، و350 طفلا، إضافة إلى نحو 3350 معتقلا إداريا.