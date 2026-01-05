قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إنّ سلطات الاحتلال تطمع في المسجد وتستغل الأعياد اليهودية للانقضاض عليه وتكثيف الاقتحامات بأعداد كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية يتقدمون الصفوف بين مقتحمي المسجد، ويمارسون الطقوس التلمودية المحظورة في هذا المكان المقدس.

وأوضح أن هذه الاقتحامات تمثل استفزازات واعتداءات على المسلمين جميعًا وليس ضد أهالي فلسطين، لكون المسجد يخص المسلمين جميعًا شأنه شأن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وشدد على أنه لابد من حراك سياسي ودبلوماسي رسمي من الدول العربية والإسلامية لوضع حد لهذه التعديات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت محافظة القدس أن 80 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، إضافة إلى 350 آخرين دخلوا المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل من قبل الجماعات الاستيطانية، التي تداوم على اقتحام المسجد الأقصى يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.