صور - مصطفى مدبولي وحضور رسمي وسياسي وإعلامي في عزاء والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

أقيم مساء أمس الثلاثاء بمسجد عمر مكرم عزاء السيدة تحية محمد مصطفى الخطيب، والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب.

شهد العزاء حضورا واسعا من المسئولين والشخصيات العامة ورموز العمل السياسي والإعلامي والجامعي والرياضة والفن.

كان في مقدمة الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، والسفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ورؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وعدد من قياداتها، وقيادات الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات الحكومية الأخرى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

ومن الوسط الإعلامي حضر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحاليين والسابقين، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بإصداراتها المختلفة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومدراء تحرير الصحف الخاصة والحزبية والمواقع الإخبارية.

كما حرص على تقديم العزاء عدد كبير من مقدمي برامج التوك شو، ومسئولي القنوات المصرية والعربية، والكتاب الصحفيين المصريين والعرب.

وشارك في تقديم العزاء جمعٌ من رؤساء الأحزاب السياسية الكبرى وقياداتها، ومرشحيها في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وحضر شريف المعلم العضو المنتدب لمجموعة الشروق، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق والعاملون بالمؤسسة، ومديرو تحرير الشروق ورؤساء الأقسام والزملاء المحررون والموظفون.