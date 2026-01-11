 مقتل 3 متزلجين جراء انهيارات جليدية غربي جبال الألب - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 1:19 ص القاهرة
مقتل 3 متزلجين جراء انهيارات جليدية غربي جبال الألب

د ب أ
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 11:35 م

لقي ثلاثة متزلجين حتفهم جراء انهيارات جليدية اليوم السبت شرقي فرنسا فيما حذر خبراء الأرصاد من مخاطر متزايدة عبر غربي جبال الألب بسبب تساقط البرد مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مكتب السياحة المحلي أن شخصين كانا يتزلجان خارج مسارات التزلج في منطقة تزلج فال ديزير قرب الحدود الإيطالية، عندما طمرتهما الثلوج على عمق 5ر2 متر.

وأبلغ أعضاء من مجموعتهما ممن ظلوا في مسار التزلج خدمات الطوارئ، لكن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من إنعاشهما بعدما حددوا موقعهما بفضل هاتفيهما المحمولين.

ولقي متزلج آخر حتفه بسبب انهيار جليدي في مسار غير مؤمن في أريش- بوفور /حوالي 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي/، وفقا لتقارير إعلامية. وتم نقل متزلج ثان إلى المستشفى مصابا بجروح بالغة.

