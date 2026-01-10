متظاهر إيراني يُنزل علم الجمهورية من سفارة بلاده بلندن ويرفع علم الملكية

أقدم متظاهر إيراني في العاصمة البريطانية لندن، السبت، على إنزال علم بلاده من سارية السفارة الإيرانية، تعبيرا عن دعمه للاحتجاجات الجارية في بلاده، رافعا علم الملكية من شرفة السفارة.

وذكر مراسل الأناضول، أن مئات الأشخاص نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في لندن، دعما للاحتجاجات في إيران ولرضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أنصار رضا بهلوي وأنصار النظام الملكي الذي أُطيح به عام 1979، ورفعوا أعلام إسرائيل إلى جانب الأعلام الإيرانية التي كانت تُستخدم قبل الثورة وتحمل رمز الأسد والشمس.

كما دعت منظمة "أوقفوا الكراهية" المؤيدة لإسرائيل إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وقالت المنظمة، في بيان، "الإيرانيون في بريطانيا وقفوا إلى جانبنا خلال أحلك فتراتنا على مدى عامين. الآن جاء دورنا. انهضوا من أجل إيران حرة. احظروا الحرس الثوري الإيراني"، وفق تعبيرها.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي جرت في منطقة كنسينغتون بلندن، تسلق أحد المحتجين شرفة السفارة وأنزل العلم الإيراني، رافعا بيديه علم الملكية قبل قيام الثورة، فيما أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت شخصا بتهمة دخول ممتلكات السفارة دون إذن.

كما أفادت الشرطة بتوقيف متظاهر آخر بتهمة الاعتداء على عناصر الطوارئ.

وأضافت أن عدد المشاركين في الاحتجاج تراوح بين 500 و1000 شخص، وأنها عززت عدد عناصرها أمام السفارة.

- الاحتجاجات في إيران

وانطلقت الاحتجاجات في إيران بتاريخ 28 ديسمبر 2025 بعدما بدأ تجار بازار طهران الكبير التظاهر احتجاجا على التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والأوضاع الاقتصادية، قبل أن تمتد إلى العديد من المدن.

وفي ظل غياب بيانات رسمية حول عدد القتلى والجرحى، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا" في تقرير نشرته في 9 يناير (اليوم الـ13 للاحتجاجات) مقتل 65 شخصا بينهم 15 من عناصر الأمن، وإصابة العشرات، واعتقال 2311 شخصا.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء تسنيم للأبناء أن عدد ضباط الشرطة المصابين في الاحتجاجات ارتفع إلى 568 وعدد أفراد ميليشيا الباسيج إلى 66.

وفيما لحقت أضرار بمؤسسات ومركبات عامة في مناطق مختلفة من البلاد، صدرت في العاصمة طهران، الجمعة، تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج.