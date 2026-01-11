 ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ الفاشية على خلفية تهديدات بحجب منصة إكس - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 12:27 ص
ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ الفاشية على خلفية تهديدات بحجب منصة إكس

د ب أ
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 11:41 م

اتهم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الحكومة البريطانية بأنها "فاشية" بعدما صعدت تهديداتها بحجب منصة إكس، بسبب صور ذات طابع جنسي لنساء وأطفال يقال إنها أُنتجت بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به "جروك".

وجاءت تصريحات ماسك ردا على رسم بياني زعم أن المملكة المتحدة تسجل أعلى عدد من الاعتقالات في العالم بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "لماذا الحكومة البريطانية فاشية إلى هذا الحد؟"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي منشورات منفصلة قبل ذلك بساعات، قال ماسك إن بريطانيا تسعى إلى "قمع حرية التعبير"، ووصف البلاد بأنها "جزيرة سجن".

