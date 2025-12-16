كييف: الحلفاء قدموا 10 مليارات دولار دعما عسكريا لأوكرانيا في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إن الحلفاء دعموا الإنتاج العسكري الأوكراني بما يقرب من 5 مليارات دولار هذا العام.

وأضاف شميهال، في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، أن الشركاء قاموا أيضا بشراء أسلحة لأوكرانيا في الولايات المتحدة بمبلغ مماثل.

ونشر على تليجرام: "كلا الرقمين قياسي، ونريد الحفاظ على هذه الديناميكية خلال عام 2026 أيضا".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن ألمانيا تخطط لتقديم 5ر11 مليار يورو ( 5ر13 مليار دولار) كمساعدات عسكرية العام المقبل، بينما جمعت المملكة المتحدة 600 مليون جنيه إسترليني (805 مليون دولار) من مصادر مختلفة للدفاع الجوي الأوكراني هذا العام.

ومع ذلك، انخفضت المساعدات العسكرية المتعهد بها لأوكرانيا بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2025، وفقا لـ"متابع دعم أوكرانيا"، وهي قاعدة بيانات جمعها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا.

وكتب معهد كيل للاقتصاد العالمي، مؤخرا، أن المبلغ "من الواضح أنه قليل جدا لتعويض النقص في المساعدات الأمريكية".

وأوقفت الولايات المتحدة، تدريجيا تسليم الأسلحة لأوكرانيا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب ولاية ثانية في يناير.

وبدلا من ذلك، أنشأ الناتو "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية" لكي تشتري دول أخرى أسلحة أمريكية لأوكرانيا.