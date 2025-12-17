وصفت الفنانة ياسمينا العبد، مسلسل ميدتيرم بأنه "عمل شبابي طالع من شباب"، قائلة إنه يناقش عددًا من القضايا المهمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الثلاثاء، أن المسلسل يناقش فكرة تأثير المنزل على تصرفات المراهقين، مؤكدة: "بنحاول إن يكون في صدق وواقعية في كل المشاهد ودا كان باين من الورق".

وأشادت بتركيبة العمل في المسلسل فهو فكرة وإخراج المخرجة مريم الباجوري، وكتابة الكاتب محمد صادق، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معلقة: "تركيبة وكاست خطير".

وعبرت عن سعادتها بهذه التجربة الفنية وردود الأفعال حولها، لافتة إلى وجود الكثير من الأحداث التي لم تكشف بعد"أنتوا لسا مشفتوش حاجة" .

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (مدى واقعية أحداث العمل؟)، قالت: "كل حاجة كانت واقعية جدًا.. والجمهور هو اللي بيبعت لنا وإحنا بنخلص تصوير".

وأكدت متابعتهم لردود أفعال الجماهير أثناء ومع انتهاء التصوير، سواء عبر الرسائل والتعليقات، ومنها "أنا شايفة نفسي في الشخصية دي"، ولفتت إلى أنها ترى نفسها "مزيج من جميع شخصيات العمل"، موضحة قدرتها على التعاطف مع جميع الشخصيات بأشكال مختلفة.

وعلقت قائلة: "كانت أهم حاجة بالنسبة لي من أول يوم إن الناس تشوف نفسها على الشاشة".

وأكدت أنها وفريق العمل مقتنعون تمامًا بفكرته المهمة والمؤثرة في مختلف الأجيال، قائلة: "دا مسلسل هيلمس كل جيل ويتشاف في أي بيت حاجة مهمة إننا نقدم شخصيات مختلفة من طبقات مختلفة وتفكير مختلف".

ولفتت إلى أنها تمنت تقديم عمل يناقش الأمراض النفسية والمشاكل التي تمس الشباب بعمق، حتى قبل فكرة ميدترم قائلة: "لسا بشوف الجول الجاي أي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها تقديم دور فتاة شعبية)، قالت: "أحب جدًا التحدي.. عملت حاجات قريبة من دا جدًا عملت دا في موضوع عائلي الجزء الثالث شخصية شيماء كانت جديدة عليا.. ومرام في ساعته وتاريخه".

وينتمي مسلسل "ميدتيرم" إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة المكوّنة من 15 حلقة، ويُصنّف ضمن الدراما الشبابية الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من طلاب إحدى الجامعات المصرية، متناولًا التحديات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية التي يواجهونها.

ويشارك في بطولة العمل كل من ياسمينا العبد، زياد ظاظا، يوسف رأفت، جلا هشام، نيا وائل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم هاني عادل، أحمد عزمي، وغيرهما.