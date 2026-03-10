تايلاند تأمر المؤسسات الحكومية بالعمل من المنزل لتوفير الوقود

وافق مجلس الوزراء في تايلاند، اليوم الثلاثاء، على خطة لإلزام معظم المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام العمل من المنزل بشكل كامل، كجزء من إجراءات الطوارئ للحد من الطلب على الوقود.

وقال دانوتشا بيتشايانان أمين عام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند، إن هذه الخطوة، تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في ظل تزايد مخاطر الإمداد.

كما حثّ مجلس الوزراء، المسئولين الحكوميين على تعليق السفر غير الضروري إلى الخارج خلال هذه الفترة، والسماح فقط بالاجتماعات الدولية الضرورية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الفلبين، التي تستورد جميع احتياجاتها النفطية تقريبًا، قررت هي أيضا خفض عدد أيام العمل في المكاتب الحكومية إلى 4 أيام فقط في الأسبوع، في محاولة لتوفير الطاقة مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

يذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي ردت بقصف إسرائيل وأهداف أمريكية في دول المنطقة إلى جانب منع مرور السفن في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.