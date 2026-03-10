سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، الثلاثاء، مخيم بلاطة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلا ونفذت عمليات تفتيش داخله.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى حارة المدارس داخل مخيم بلاطة، قبل أن تحاصر المنطقة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منزلا داخل المخيم، قبل أن يشرع بتفتيشه وتكسير محتوياته بمرافقة كلاب بوليسية.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ما تزال متواجدة في المنزل وتواصل عمليات التفتيش في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بحق فلسطينيي الضفة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 والتي استمرت لعامين.

وأسفرت تلك الاعتداءات بالضفة عن استشهاد 1125 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت الاعتداءات على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.