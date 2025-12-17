الولايات المتحدة تصنف عصابة آخرى للمخدرات في أمريكا اللاتينية كجماعة إرهابية

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عصابة آخرى للمخدرات في أمريكا اللاتينية كمنظمة إرهابية أجنبية؛ مما يزيد الضغط المالي على أعضائه ويفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضدهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إدراج عصابة "كلان ديل جولفو"، التي تتخذ من كولومبيا مقرا لها، على قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية والعالمية على حد سواء، ووصفتها بأنها "منظمة إجرامية عنيفة وقوية" تستخدم تهريب الكوكايين لتمويل أنشطتها العنيفة.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، إن: "عصابة كلان ديل جولفو تتحمل مسؤولية هجمات إرهابية ضد مسؤولين حكوميين وأفرادا تابعين لسلطات إنفاذ القانون والجيش، بالإضافة إلى المدنيين في كولومبيا".

ويأتي هذا التصنيف بعد أن أضافت إدارة ترامب في سبتمبر كولومبيا إلى قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب ضد المخدرات للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما.

ويعد ذلك توبيخا لاذعا لحليف أمريكي تقليدي، ويعكس الارتفاع الأخير في إنتاج الكوكايين وتوتر العلاقات بين البيت الأبيض والرئيس اليساري للبلاد، جوستافو بيترو.

وتعد جماعة كلان ديل جولفو، التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 9 آلاف، من أقوى الجماعات المسلحة في كولومبيا.