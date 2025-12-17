مصر ترفع رصيدها إلى 44 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات يوم الثلاثاء إلى 44 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة حتى الآن إلى 44 ميدالية بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، و15 برونزية.

وشهد اليوم منافسات سلاح الشيش ناشئين، وسلاح السيف ناشئين، وسلاح سيف المبارزة ناشئات؛ حيث حصد منتخبنا الوطني في اليوم الأول 10 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.

وجاءت نتائج سلاح الشيش ناشئين على النحو التالي: تتويج مهند العسال بالذهبية، ويونس الإبراشي بالفضية، وحصدا ويس صفي وأنس رشاد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة ناشئات، حصلت فريدة أبو هاشم على الميدالية الذهبية، وتوجت هنا إسماعيل بالميدالية الفضية، وحصلت كل من لينه سامح ونور محفوظ على الميدالية البرونزية.

وفي سلاح السيف ناشئين، فاز معاز أيمن بالميدالية الذهبية، وحصل زميلاه أحمد القاضي على الميدالية الفضية.

ومن ناحية أخرى، نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات، ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين، والترتيب العام الأول على مستوى اللاعبات، مع التواجد في المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالميداليات الذهبية: علي الرملي في منافسات 81 كجم، وعبد الرحمن الفيومي في منافسات +90 كجم، وزين أبو شامة في منافسات 90 كجم، وياسمين محمد علي في منافسات +70 كجم، وإيتن داود في منافسات 70 كجم.

وحصدت الميداليات الفضية: شروق أيمن في منافسات 40 كجم، سلسبيل محمد في منافسات 44 كجم، شروق أحمد عباس في منافسات 48 كجم، وداليدا باسل الغرباي في منافسات 63 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب: محمود هيثم في منافسات 50 كجم، إسماعيل محمد في منافسات 55 كجم، آدم شريف في منافسات 60 كجم، مالك النجار في منافسات 66 كجم، ومازن حاتم في منافسات 73 كجم.

وخلال منافسات يوم الاثنين، توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فرق مختلط.

وفي منافسات يوم الأحد، حقق اللاعبون 5 ميداليات متنوعة، بواقع ميداليتين فضيتين و3 برونزيات، بينما تم حصد 6 ميداليات يوم السبت بواقع 4 ذهبيات وميدالية فضية وميدالية برونزية.

وفي منافسات يوم الجمعة، أحرز اللاعبون 6 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية وبرونزيتين، أما يوم الخميس الماضي، فقد تم تحقيق ميداليتين فضيتين.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية: السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.