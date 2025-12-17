 ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:22 ص القاهرة
ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 12:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 12:02 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوجه خطابا للشعب الأمريكي مساء يوم غد الأربعاء.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب، إنه سيخاطب الأمريكيين "مباشرة من البيت الأبيض" في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش صباح الخميس).

وقال: "أتطلع إلى 'رؤيتكم' حينها. لقد كانت سنة عظيمة لبلدنا، و الأفضل لم يأت بعد!".

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز إن الخطاب سيتناول "الإنجازات التاريخية" لترامب منذ توليه منصبه في يناير الماضي، إلى جانب التوقعات للعام المقبل.

وعادة ما يخاطب الرؤساء الأمريكيون الشعب الأمريكي في الأوقات الهامة، للإدلاء بإعلانات مهمة أو لشرح السياسات.

