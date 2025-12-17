صفاء الطوخي عن دورها بـ «ورد وشيكولاتة»: لم أتخيل هذا النجاح ولكن شعرت أننا هنتصدق

كشفت الفنانة صفاء الطوخي عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «ورد وشيكولاتة»، قائلة: «قدمت شخصيات صعبة ومركبة كتيرة.. بس الشخصية دي أنا فعلاً أول مرة أعيشها كدة».

وأضافت «الطوخي» خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، إن الشخصية لم يكن لها مرجع محدد تعتمد عليه، بقدر ما كانت قائمة على حوار مطوّل ومكثف مع المؤلف محمد رجاء والمخرج ماندو العدل، بهدف الوصول إلى شخصية حقيقية بأسبابها ودوافعها الإنسانية.

وأوضحت أنها وجدت مبررات إنسانية لشخصية «أم مروة»، مشيرة إلى أن الأم تحب ابنتها بالفعل ولكن وفق منطقها الخاص، إذ ترى أن مصلحة ابنتها تكمن في الأمان، حتى وإن كان ذلك بأسلوب قاسٍ، مضيفة: «هي بتحب بنتها حقيقي بس بطريقتها، وغالبًا إحنا كأمهات بنقع في الغلطة دي».

وتطرقت الفنانة إلى إسقاط التجربة على حياتها الشخصية، قائلة إنها كأم تمارس أحيانًا هذا النوع من السيطرة بدرجات متفاوتة، مؤكدة أن أصعب ما في الشخصية هو المصير القاسي الذي تنتهي إليه الأم بفقدان ابنتها، ووصفت هذا الفقد بأنه شديد الصعوبة إنسانيًا.

ولفتت إلى أنها لا تشغل نفسها بعدد الحلقات، سواء كان العمل 10 أو 30 حلقة، بقدر تركيزها على بناء الشخصية من خلال النص ورؤية المخرج والتفاعل مع زملائها، مضيفة أنها تميل في أوقات كثيرة للأعمال القصيرة بسبب ما تحمله من تكثيف درامي أكبر في الأحداث.

وأكدت على أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل لكنها شعرت خلال التصوير، بأن العمل سيُصدَّق من الجمهور، نظرًا لحالة الصدق التي سادت كواليس التصوير.

وأعربت عن استمتاعها بالعمل مع الفنانة زينة، لافتة أنها إلى حد كبير شعرت بأنها تتعامل مع ابنتها، خاصة في المشاهد التي جمعت بين الحميمية والصراع.

وتحدثت عن مشهد إبلاغ الأم بمقتل ابنتها قائلة إنه قُدم بشكل صامت بناءً على اقتراح المخرج ماندو العدل، نظرًا لما يحمله من ثقل درامي لا يحتاج إلى كلمات.

وتناول مسلسل «ورد وشيكولاتة» قصة رجل مهووس بالسيطرة على زوجته وتعمد إهانتها، مع معاناتها الشديدة، وتكون من 10 حلقات، شارك في بطولته زينة ومحمد فراج ومريم الخشت وصفاء الطوخي ومها نصار، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل.