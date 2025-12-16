سلامة الغذاء: شائعات لحوم الحمير وهرمونات الدواجن بلا أساس وتهدف لهز ثقة المستهلك والإضرار بالاقتصاد

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن بعض المنتجات الغذائية، مثل الادعاءات المتعلقة باستخدام لحوم الحمير، أو سلامة الدواجن والبيض، وكذلك ما يُثار حول غش العسل وزيت الزيتون والمياه، تفتقر إلى أي أسس علمية موثوقة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»، مساء الثلاثاء، أن هذه الشائعات تعتمد في الغالب على وقائع فردية أو معلومات غير دقيقة يتم تعميمها بشكل مضلل.

وأوضح أن الشائعات المرتبطة بالغذاء تتكرر بصورة مستمرة، مستشهدًا بما يُثار حول حقن الدواجن البيضاء بالهرمونات لزيادة حجمها، مؤكدًا أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض ينفي وجود مبرر لمثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن بعض الشائعات، ومنها ما أُثير حول مزارع الاستزراع السمكي، لا تستهدف منتجًا بعينه، سواء البطاطس أو الأسماك، وإنما تهدف إلى زعزعة ثقة المستهلك في المنتج الوطني وفي الجهات الرقابية المسؤولة عن ضمان سلامته، فضلًا عن توجيه رسائل سلبية للأسواق الخارجية والمستوردين.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات الغذائية والزراعية يصل إلى نحو 11 مليار دولار، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 15 و18% خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذا القطاع الحيوي بات مستهدفًا بنشر معلومات مغلوطة بقصد الإضرار بالاقتصاد المصري، موضحًا أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة لرصد ومتابعة أي أخبار أو شائعات تتعلق بسلامة الغذاء.

وأوضح أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرين مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، نظرًا لارتباط هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بملفات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي.