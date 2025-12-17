إمام عاشور بعد ظهوره مع المنتخب: مش مستني آخد لقطة

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة للعودة للمشاركة مع منتخب مصر، بعد فترة كبيرة من الاستبعاد لأسباب مختلفة.

وشارك إمام عاشور في ودية مصر أمام نيجيريا، وذلك لأول مرة مع الفراعنة، منذ مشاركته في مباراة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم، قبل أكثر من عام ونصف العام.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على موقع انستجرام: "الحمد لله الذي شفاني، وعافني، ومّن عليّ بنعمة الصحة بعد الابتلاء".

وأضاف: "ربنا مّن عليا بالشفاء بعد فترة غياب وإصابتين ورا بعض.. مرحلة كانت صعبة عليا أوي، وكان ممكن مقدرش أرجع ألعب كورة تاني".

وتابع: "كل دا جه في بالى لحظة السلام الوطني ﻟمنتخب بلدي اللي بفخر إني بمثلها.. ومش مستني آخد لقطة أو إدعاء لإن اللي عدي عليا كان صعب أوي".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلً: "الحمد لله على نعمه، واللي عنده عزيمة، دايما بيرجع أقوى".