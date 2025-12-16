فلسطين تدعو إلى تدخل دولي وأمريكي لإنجاح خطة ترامب في غزة

دعت فلسطين، الأربعاء، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى تدخل فاعل ووقف العدوان الإسرائيلي لإنجاح خطة الرئيس دونالد ترامب بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت يدخل فيه اتفاق وقف النار بغزة مرحلة مفصلية مع إعلان واشنطن قرب إطلاق مرحلته الثانية، مع تنصل إسرائيل من تنفيذ التزامات المرحلة الأولى والتهرب من الانخراط بالمرحلة الثانية.

وفي 29 سبتمبر الماضي أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس"، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر المنصرم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.

وشدد أبو ردينة على أن "الأمور أصبحت أكثر خطورةً وتعقيداً وتشابكاً، الأمر الذي يتطلب تدخلاً أمريكيا فعالاً حتى يمكن لأي رؤية لتحقيق الاستقرار أن ترى النجاح وفق خطة الرئيس ترامب للسلام والاستقرار".

وأضاف أن على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة "والتي تتحدى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وآخرها الإعلان عن بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صريح للقرارات الأممية ذات الصلة".

وفي 11 ديسمبر الجاري صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لـ"شرعنة" 19 مستوطنة (قديمة وجديدة) في الضفة الغربية، بحسب القناة 14 العبرية (يمينية متطرفة).

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة "بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها البيوت الجاهزة والخيام، لقطاع غزة لوقف تفاقم معاناة المواطنين النازحين".

وأشار إلى "الأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وغرق الخيام المهترئة بالأساس، وضرورة فتح المعابر، والإسراع بإدخال المساعدات بشكل عاجل".

ويضرب غزة منخفض جوي منذ مساء الاثنين، هو الثاني في أقل من أسبوع، وسط تفاقم كبير بالأوضاع الإنسانية في ظل تضرر آلاف المساكن والخيام.

وكان المنخفض الجوي الأول الأربعاء، الذي حمل اسم "بيرون" تسبب في مصرع 14 فلسطينيا، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، وفق معطيات رسمية، ما فاقم معاناة الفلسطينيين.

وخلال المنخفض، أفادت بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، بانهيار 13 مبنى على الأقل، من المباني المتضررة جراء الإبادة الإسرائيلية، وذلك على رؤوس ساكنيها الذين لجأوا إليها للاحتماء من الأمطار والبرد.

وحذر أبو ردينة "من الإرهاب الممنهج الذي ينفذه المستوطنون والمتمثل بقتل للمواطنين وحرق للممتلكات وقلع للأشجار، الأمر الذي سيدمر كل الفرص المتاحة سواءً كانت محلية أو دولية، وسط حروب لم يعد لها أي جدوى".

وتابع أن "السياسات الإسرائيلية المدمرة لأي جهود دولية تبذل لوقف العنف والتصعيد، تتطلب العمل الجاد للحفاظ على الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي تصر سلطات الاحتلال على تجاهلهما".

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فقتلوا 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.