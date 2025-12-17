خبير عسكري: مطالبة دولية رسمية للشرع بعزل 24 ألفأ من مفاصل الأمن والجيش السوريين

كشف الخبير العسكري العميد ركن أحمد رحال عن مطالبة دولية لسوريا بقائمة تضم 24 ألف مقاتل ضمن مفاصل الأمن والجيش السوري، بهدف عزلهم ضمن خطة "التحالف الدولي" للحرب ضد الإرهاب.



واعتبر الخبير العسكري السوري رحال أنه في ظل عدم سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد فإنه لا يمكن تحميلها وزر عملية تنظيم "داعش" مؤخرا في مدينة تدمر والتي أدت إلى مقتل عناصر من الأمن السوري و"التحالف الدولي".



وقال رحال خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" على قناة RT عربية: "الحكومة السورية لم تستطع فرض كامل سيطرتها على جميع الجغرافيا، وبالتالي، لا يمكن تحميل السلطة السورية كامل المسؤولية في عملية تنظيم "داعش" الإرهابي، وإن كان هناك بعض التقصير من الناحية الأمنية، حيث كان العنصر مكشوفا، لكن تأخر القبض عليه".

وفي سياق متصل، بين رحال أن وفد مجلس الأمن الدولي الذي حضر إلى سوريا قبل أسبوعين حمل معه قائمة تضم أسماء 24 ألف مقاتل يعملون ضمن المفاصل الأمنية والعسكرية السورية، وطالب عزلهم ضمن خطة التحالف الدولي للحرب ضد الإرهاب.

وحول مسارعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدفاع عن الحكومة السورية وتأكيده عدم مسؤوليتها عن الهجوم في تدمر، علق الخبير: "الدعم السياسي الأمريكي لسوريا لم يكن قرارا متوافقا عليه من قبل الجميع داخل إدارة واشنطن، وبالتالي، لا يرغب ترامب في تحمل المسؤولية أو أن يواجه شكوكا في قراراته".



وأشار الى أن هناك إرادة سياسية في سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" بالتعاون مع "التحالف الدولي"، لكن على أرض الواقع توجد صعوبات منها المقاتلون الأجانب المدرجون على قوائم الإرهاب، وتسلم بعضهم مفاصل قيادية عسكرية في وزارة الدفاع، مشيراً إلى تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد فيه أن التخلي عن هؤلاء المقاتلين يعني انخراطهم في صفوف "داعش".

وأوضح العميد أن "التحالف الدولي" والتعاون الأمريكي مع سوريا في المجال الأمني "يقتصر فقط على وزارة الداخلية السورية بعيداً عن وزارة الدفاع"، مبينا أن خلال الأسابيع القليلة الماضية نفّذ التحالف 17 عملية في سوريا دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وذلك لن يسمح بتأدية المهام العسكرية للجيش السوري بشكل دقيق لأنه يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل وتسليح من قبل التحالف أو أصدقاء آخرين تمكنه من مواجهة الإرهاب.