رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى المفكر مراد وهبة

نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمزيدٍ من الحزن، المفكر والفيلسوف الأستاذ الدكتور مراد وهبة، أحد أبرز رواد الفلسفة المعاصرة والتنوير في مصر والعالم العربي، وصاحب إسهامات فكرية وأكاديمية مؤثرة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "برحيل الأستاذ الدكتور مراد وهبة، فقدنا قامة فكرية تنويرية كرّست حياتها للدفاع عن العقل، وترسيخ قيم الحرية والحوار وقبول الاختلاف، وكان نموذجًا للمثقف الذي آمن بدور الفكر في بناء الإنسان والمجتمع".

وأشار في بيان أصدره إلى أن الراحل كان له دورٌ فكري بارز في إثراء نقاشات منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، من خلال إسهاماته الداعية إلى الحوار والتفاهم المشترك.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، وإلى العائلة الثقافية والأكاديمية المصرية، مُصليًا أن يمنح الله الجميع الصبر والعزاء.