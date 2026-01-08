محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر نجح في تجاوز محطة بنين وحقق الهدف الأساسي من المواجهة، بحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وقال بركات، خلال ظهوره ببرنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2، إن الفراعنة باتوا ضمن الثمانية الكبار في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن هذا التأهل يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية من البطولة.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالأداء الذي قدمه منتخب بنين، مؤكدًا أنه كان خصمًا عنيدًا ونجح في تهديد مرمى المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، إلا أن شخصية لاعبي مصر وخبراتهم الكبيرة ظهرت في اللحظات الحاسمة وسمحت بحسم اللقاء لصالحهم.

وأوضح بركات أن الفرق التي تُصنف أقل فنيًا كثيرًا ما تمثل تحديًا صعبًا، لأنها تلعب بحرية كاملة ودون ضغوط، لافتًا إلى أن استثمار الفرص التي سنحت لعمر مرموش كان سيمنح منتخب مصر أفضلية مريحة وينهي المباراة مبكرًا.

واختتم بركات حديثه بالتشديد على أهمية استغلال دفعة التأهل، والتركيز على المواجهات المقبلة، من أجل مواصلة التقدم بثبات وتحقيق الهدف الأكبر بالمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.