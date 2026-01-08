وزير النقل التركي: تضرر الصندوق الأسود ومسجل الصوت لطائرة رئيس الأركان الليبي

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو أن التحقيقات الأولية في حادث طائرة رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد، كشفت عن تضرر الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت داخل قمرة القيادة.

وأوضح أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بأجهزة التسجيل حالت دون استخراج البيانات داخل تركيا، مشيرا إلى أن عددا محدودا فقط من الدول يمتلك القدرات التقنية والخبرات المتقدمة اللازمة لفك تشفير هذا النوع من البيانات المعقدة.

وأضاف وزير النقل التركي أن السلطات المختصة قررت، بناء على ذلك، نقل الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت إلى بريطانيا، حيث ستجرى عملية تحليل البيانات ضمن تحقيق دولي، وبالتعاون مع جهات فنية متخصصة، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة حول أسباب الحادثة.

يذكر أن الحادث الذي راح ضحيته الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، وقع أثناء عودة الوفد من زيارة رسمية إلى أنقرة مؤخرا.