عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار

كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح الشربيني، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر، أن محمود حسن تريزيجيه يبدي عزيمة وإصرارًا كبيرين منذ تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب يسابق الزمن من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة، رغم عدم مشاركته حتى الآن في التدريبات الجماعية، واكتفائه بالجري حول الملعب، على أن يخضع لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدى جاهزيته النهائية.

وأضاف أن محمد حمدي يُعد من العناصر المقاتلة داخل صفوف المنتخب، لافتًا إلى أن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء إجراءات التأشيرة الخاصة بسفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي، وفي حال تعذر ذلك سيتوجه اللاعب أولًا إلى مصر ثم يستكمل رحلته العلاجية إلى ألمانيا.

وفيما يتعلق بحالة مهند لاشين، أكد الشربيني أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بما يطمئن الجهاز الفني والجماهير قبل اللقاء المرتقب.

وحسم رئيس البعثة الجدل المثار حول المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لم يتلقَ أي إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأنه، ولا توجد أي أزمات تتعلق بهذا الملف.

كما نفى الشربيني تمامًا ما تردد عن وجود خلاف بين مصطفى محمد وحسام حسن، مشددًا على أن مصطفى يُعد من الركائز الأساسية للمنتخب، ويحظى بتقدير كبير داخل الجهاز الفني لما يمتلكه من قيمة فنية ودور مؤثر.

وعن ملف الجماهير، أوضح أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تنظيم رحلات جماهيرية، معربًا عن أمله في مواصلة المنتخب مشواره بالبطولة، وحصوله على دعم جماهيري أكبر حال التأهل إلى المباراة النهائية.

واختتم الشربيني حديثه بالتعليق على الجدل المثار حول احتفال حسام حسن خلال مباراة بنين، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المغربية لم تتناول الأمر، وأن المدير الفني يحرص دائمًا على الإشادة بالجماهير المغربية، ولا توجد أي أزمة في هذا الشأن.