فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه بيرنلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وافتتح بيرنلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 بهدف عكسي، بعدما حول أيدين هيفين لاعب مانشستر يونايتد كرة عرضية من باشير هامفريس بالخطأ إلى شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة، حيث أدرك بنيامين سيسكو التعادل في الدقيقة 50، بعد انفراده بالمرمى إثر تمريرة بينية متقنة من برونو فيرنانديز.

وواصل سيسكو تألقه، ليضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 60، مستغلًا كرة عرضية حولها إلى الشباك من لمسة واحدة، ليقلب الطاولة مؤقتًا لصالح الضيوف.

لكن بيرنلي رفض الاستسلام، ونجح في إدراك التعادل مجددًا في الدقيقة 66 عن طريق جايدون أنتوني، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في يسار المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، مع محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف الفوز، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويأتي هذا التعادل في أول ظهور لمانشستر يونايتد بعد إقالة مديره الفني روبن أموريم.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير».