هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الحكومة بموافقة ترامب على مهاجمة لبنان

قالت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منحه "ضوءا أخضر" لمهاجمة لبنان، بدعوى رفض "حزب الله" نزع سلاحه.

وأضافت الهيئة الرسمية: "أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو وزراء حكومته بأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس ترامب، لشن هجوم على لبنان على خلفية رفض حزب الله نزع سلاحه"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب أمريكي فوري بخصوص ما نقلته الهيئة الإسرائيلية.

وأواخر ديسمبر الماضي، قالت الهيئة إن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق على أهداف لـ"حزب الله" في حال فشلت جهود الحكومة والجيش اللبنانيين في نزع سلاحه.

وحينها، نقلت الهيئة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن "الولايات المتحدة أُبلغت بأنه في حال عدم قيام حزب الله، بنزع سلاحه فعليا، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال أو حتى تجدد القتال في الشمال".

وفي 5 أغسطس 2025، أقرّت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، ورحبت في سبتمبر من ذات العام بخطة من 5 مراحل وضعها الجيش لتنفيذ قرارها.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أعلن مرارا رفض الحزب نزع سلاحه، معتبرا أن هذا القرار يضعف لبنان أمام إسرائيل، ودعا إلى انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية.

ومنذ مدة يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع لـ"حزب الله"، في حال فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في تنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاحه.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024 عبر غارات شبه يومية، واستمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.