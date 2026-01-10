مدرب عبد المنعم السابق مرشح لتدريب منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع الفرنسي فرانك هايس، المدير الفني السابق لنادي نيس، من أجل بحث إمكانية توليه تدريب منتخب تونس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "Football Tunisien" التونسي يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق مالي مناسب مع المدرب الفرنسي، في ظل بحثه عن اسم قادر على قيادة «نسور قرطاج» في المرحلة القادمة.

يُذكر أن فرانك هايس تولى تدريب نيس، الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم، قبل أن تنتهي مهمته في ديسمبر الماضي، بعد أن قررت إدارة النادي إقالته وتعيين كلود بويل خلفًا له.

واستمرت تجربة هايس مع نيس قرابة عام ونصف، قبل أن يرحل عن منصبه بشكل رسمي، ليصبح اسمه مطروحًا بقوة على طاولة الاتحاد التونسي خلال الفترة الحالية.