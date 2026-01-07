وزير الخارجية السعودي يبحث مع روبيو مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها فيصل بن فرحان، إلى الولايات المتحدة، بدأها الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة، إن الوزير السعودي التقى روبيو، ضمن زيارته إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن الوزيرين "استعرضا خلال اللقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة".

كما استعرض الوزيران، وفق ذات المصدر، "مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها".

كما التقى الوزير السعودي في واشنطن، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، ونائب رئيس اللجنة جريجوري ميكس، إضافةً إلى عدد من أعضاء اللجنة.

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافةً إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها".

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن الوزير فيصل بن فرحان، وصل إلى واشنطن، وسيلتقي روبيو خلال الزيارة، دون تحديد مدتها.

وأضافت أن المحادثات ستشمل "بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية".

وقبل أسبوع، أجرى الجانبان محادثات هاتفية بشأن التوترات المستمرة الحاصلة في اليمن، وناقشا القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق بيان للخارجية الأمريكية في 30 ديسمبر الماضي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات وأزمات في اليمن وغزة وسوريا ولبنان.