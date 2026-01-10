محللون: تراجع تكلفة العائد على السندات الدولية يدعم عودة مصر إلى الأسواق الدولية

• نجلة: انخفض تكلفة العائد يدعم العودة إلى أسواق «يورو بوند»

• شفيع: تراجع العائد يعكس الإقبال المتزايد على السندات المصرية

اتفق عدد من المحللين على أن انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية يدعم الدخول مرة أخرى للأسواق الدولية بعائد أقل وبأعباء أقل على الموازنة.

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل فى 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة العائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن تراجع تكلفة العائد يدعم عودة مصر إلى أسواق السندات الدولية «يورو بوند»، وأن الطروحات الجديدة ستكون بعائد منخفض.

أضاف نجلة، فى تصريحاته لـ«مال وأعمال الشروق»، أن العائد المنخفض سيقلل الأعباء على الموازنة، موضحًا أن «يورو بوند» من الطرق الأفضل فى الاقتراض وأرخص من البدائل الأخرى.

فى يناير من العام الماضى طرحت مصر سندات دولية بعد غياب 4 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، تم طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات.

بلغت عوائد طرح الشريحة الأولى التى تبلغ مدتها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغة مدتها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتمت تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقى طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

من جانبه، قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن تراجع العائد يشير إلى الإقبال وشراء المستثمرين للسندات المصرية، ما يعنى أن المخاطر منخفضة، وهو ما شجع المستثمرين على الإقبال عليها.

توقع مصطفى أن نشهد إقبالًا أكبر من الحكومة خلال الفترة المقبلة على طرح سندات جديدة، موضحًا أن استقرار المؤشرات الاقتصادية يدعم إقبال المستثمرين على السندات الدولية المصرية.

يرى مصطفى أن الطروحات الجديدة ستكون بعائد أقل، ما يدعم خفض العبء على الموازنة العامة للدولة.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «ألفا لإدارة الاستثمارات المالية»، إن تراجع العائد على السندات مؤشر إيجابى مدعوم باستقرار المؤشرات الاقتصادية وتوفر السيولة الدولارية، ما انعكس بشكل إيجابى على السندات الدولارية.

توقع حسن أن تراجع العائد يشجع الحكومة مع كل استحقاق على أن يكون هناك إصدار آخر بعائد أقل، ما يدعم تقليل حجم الدين الخارجى، ويرى حسن أن الإصدارات الجديدة ستشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين على الرغم من تراجع العائد، لأنه ما زال أعلى مقارنة بالأسواق الدولية.