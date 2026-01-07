تلفزيون سوريا: إسرائيل ترفع علمها على منطقة تل أحمر في ريف القنيطرة السوري الجنوبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، ورفع العلم الإسرائيلي فوق تل أحمر.

وقال المراسل، إن "دورية الاحتلال مؤلفة من عدة سيارات محمّلة بالجنود، وتقدّمت باتجاه قرية الأصبح وتل أحمر الشرقي، حيث رُفع العلم الإسرائيلي فوق التل".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في قريتي الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

تجدر الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء في باريس بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة على إنشاء "آلية دمج" مشتركة لتكون بمثابة خلية اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية وخفض التصعيد العسكري والمشاركة الدبلوماسية والقضايا التجارية.

وجاء في بيان صدر في باريس، عقب سلسلة اجتماعات بين مسئولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى، أن الولايات المتحدة ستشرف على آلية التواصل وستعالج أي خلافات على وجه السرعة لتجنب سوء الفهم.