السلطات المكسيكية تسلم جثة إل مينشو لأسرته

أعادت السلطات المكسيكية، جثة نيميسيو أوسيجويرا سيربانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، لأسرته بعد مقتله على يد الجيش المكسيكي الأسبوع الماضي، حسبما ذكر مسئولون اليوم السبت.

وقال مكتب المدعي العام في منشور وجيز عبر منصة إكس، إنه سلم جثة إل مينشو بعد استكمال جميع البروتوكولات الإجرائية الضرورية.

وذكرت الهيئة، أن "تم إجراء الاختبارات الجينية للتأكد من وجود صلة دم بين الشخص الذي طلب تسلم الجثة والمتوفي".

وأدى مقتل أقوى زعيم مخدرات في البلاد إلى موجة من أعمال العنف الانتقامية في نحو 20 ولاية. حيث قتل أكثر من 70 شخصا.

وقد أثار هذا العنف مخاوف من أن تؤثر أعمال إراقة الدماء سلبا على قطاع السياحة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) في وقت لاحق من هذا العام.