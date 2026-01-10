حقق النادي الأهلي فوزا تاريخيا مساء اليوم السبت بنتيجة 4-1، أمام فاركو في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وبادر الأهلي بالتسجيل في هذه المباراة عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 26، ومن ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 43، وبعدها سجل نيتس جراديشار الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ومن ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثالث له في المباراة والرابع للأهلي في المباراة، ولم يصمت فاركو بل سجل هدف وحيد في الدقيقة 66 عن طريق محمود فرحات.

ويعد هذا الفوز تاريخي بالنسبة للأهلي، حيث شارك في هذه البطولة أكثر من مرة ولم يحقق الفوز إطلاقًا بل انتصر لأول مرة بشكل عام في النسخة الحالية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية.

وبالتالي فإن هذا الفوز الثاني للأهلي في البطولة بشكل عام، والفوز الأكبر للفريق الأحمر بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة كأس الرابطة.

ويحتل الأهلي بهذا الفوز المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما تواجد فاركو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.