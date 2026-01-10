احتجاجات واسعة مرتقبة في أمريكا ضد سياسات الهجرة بعد مقتل امرأة برصاص رجل أمن اتحادي

تسود توقعات بتنظيم احتجاجات ضد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في مدن وبلدات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، وذلك عقب قيام رجل أمن اتحادي بإطلاق النار وقتل امرأة في مينيابوليس، وإقدام رجل أمن آخر على إطلاق النار وإصابة شخصين في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تمضي فيه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قدما في منطقة توين سيتيز (مينيابوليس وسانت بول) فيما تصفه بأنه أكبر عملية لإنفاذ قوانين الهجرة في تاريخها. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن حادثتي إطلاق النار كانتا دفاعا عن النفس في مواجهة سائقين "حولوا مركباتهم إلى أسلحة" لمهاجمة رجال الأمن.

وأفادت حركة "إنديفيزيبل"، وهي منظمة اجتماعية تأسست لمقاومة إدارة ترامب، بأنه جرى تحديد مواعيد لمئات الاحتجاجات في ولايات من بينها تكساس وكانساس ونيو مكسيكو وأوهايو وفلوريدا، إلى جانب ولايات أخرى. وحمل كثير من هذه التحركات شعار "آيس .. انصرفوا نهائيا"، في إشارة إلى اختصار وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس). وكانت الحركة وفروعها المحلية قد نظمت احتجاجات في جميع الولايات الخمسين العام الماضي.

وكانت الاحتجاجات التي نُظمت حتى الآن في الحي سلمية، على عكس موجة العنف التي شهدتها مينيابوليس في أعقاب مقتل جورج فلويد عام 2020. غير أن بعض المواجهات اندلعت قرب المطار يومي الخميس والجمعة بين مجموعات صغيرة من المحتجين وعناصر أمن كانوا يحرسون مبنى اتحاديا يستخدم قاعدة لعملية التشديد الأمني في منطقة توين سيتيز.