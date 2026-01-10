سوريا: قوات الأسايش تنفي صحة وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود

نفت قوى الأمن الداخلي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (الأسايش)، صحة إعلان الحكومة السورية عن وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود في حلب، مؤكدة أن الهجمات على الحي لا تزال مستمرة.

وقالت "أسايش" حلب في بيان لاحق، نشره موقع (رووداو) الكردي اليوم، إن "ما تُسمّى وزارة الدفاع في حكومة دمشق ادّعت وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام".

وأضاف البيان: "نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً".

وأشار البيان، إلى أن "حكومة دمشق لا تزال تواصل قصف مستشفى خالد فجر المدني بالدبابات والطيران المسيّر"، مما أدى إلى "إصابة العديد من المدنيين بجروح".

على الصعيد الميداني، ذكرت الأسايش، أن قواتها "تصدّت لهجوم عنيف شُنَّ على الحي الغربي"، وتمكنت من "تدمير مدرعة عسكرية في حرب شوارع يخوضها مقاتلونا".